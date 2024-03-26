Türkiye U21 Milli Takımı'mız Avrupa Şampiyonası Elemeleri A Grubu 6. haftasında İtalya U21 takımı ile karşı karşıya geliyor.
Bu maçı haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz.
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İTALYA U21 - TÜRKİYE U21 MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
İtalya U21 - Türkiye U21 maçı 26 Mart Salı günü saat 20.15'de başladı. Karşılaşma A Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.
TÜRKİYE U21 MİLLİ TAKIM'IN İTALYA U21 MAÇI 11'İ:
İtalya U21: Sebastiano Desplanches, Mattia Zanotti, Diego Coppola, Lorenzo Pirola, Matteo Ruggeri, Cher Ndour, Matteo Prati, Riccardo Calafiori, Giovanni Fabbian, Cesare Casadei, Degnand Gnonto.
Türkiye U21: Doğan Alemdar, Yasin Özcan, Ravil Tagir, Bartuğ Elmaz, Enis Destan, Ömer Faruk Beyaz, Ahmetcan Kaplan, Emin Bayram, Bertuğ Yıldırım, Semih Kılıçsoy, Uğur Kaan Yıldız.