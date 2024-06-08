Ampute Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası finalinde İspanya'yı 3-0 yenerek üst üste 3'üncü kez mutlu sona ulaştı.

Fransa'nın Haute-Savoie bölgesindeki Evian-les-Bains kentinde düzenlenen şampiyonanın finalinde İspanya'yı 3-0 mağlup eden Ay-yıldızlılar, 2017 ve 2021'in ardından bir kez daha kupaya uzandı. Millilere şampiyonluğu getiren golleri 15. dakikada Rahmi Özcan, 28. dakikada Ömer Güleryüz ve 33. dakikada penaltıdan Fatih Şentürk kaydetti.

Üst üste 3'üncü kez Avrupa'nın "En iyisi" olan millilerde Ömer Güleryüz, 16 golle organizasyonu 'Gol kralı' olarak tamamladı.

NAMAĞLUP ŞAMPİYON

Avrupa Şampiyonası'nda C Grubu'nda İsrail, Azerbaycan ve İrlanda'yı yenen milliler, çeyrek finalde Almanya'yı; yarı finalde ise Polonya'yı mağlup etti. Ay-yıldızlılar finalde İspanya'yı da 3-0 yenerek kupaya uzandı.

Milliler, şampiyona boyunca 42 gol atarken, kalesinde ise 2 kez gol gördü.

FİNAL MAÇINA İLGİ YÜKSEK OLDU

Fransa'da düzenlenen şampiyonada namağlup mutlu sona ulaşan millilerin final müsabakasına ilgi büyük oldu. Final maçını Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, Kulüp Lisans İşleri ve Engelli Federasyonlarından Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Yusuf Günay, Lyon Başkonsolosu Cemil Çağdaş Yıldırım, TFF Engelliler Koordinasyon Kurulu Başkanı Ömer Gürsoy, Dünya Ampute Futbol Federasyonu (WAFF) Başkanı Arif Ümit Uzturk ve EAFF Başkanı Mateuzs Widlak takip etti.