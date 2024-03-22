Vincenzo Montella: Bizim için üzücü olan...

EURO 2024 için hazırlıklarını sürdüren A Milli Futbol Takıım'mız hazırlık karşılaşmasında Macaristan ile karşı karşıya geldi. A Milli Futbol Takımı'mız rakibine tek golle mağlup oldu. Maç sonu Vincenzo Montella ise açıklamalarda bulundu. İşte Montella'nın açıklamaları...

Vincenzo Montella yönetimindeki A Milli Futbol Takımı'mız EURO 2024 yolunda hazırlıklarını sürdürüyor. Hazırlık maçında Macaristan ile Puskas Arena'da karşı karşıya gelen Türkiye, rakibine 1-0 mağlup oldu.

Maç sonrasında A Milli Futbol Takımı'mızın Teknik Direktörü Vincenzo Montella ise açıklamalarda bulundu.

İŞTE MONTELLA'NIN AÇIKLAMALARI:

"ZOR BİR MAÇTI"

Zorluk derecesi yüksek bir maçtı. Oyuncularımızın verdiği reaksiyon çok iyiydi. Plana sadık kaldılar. İkinci yarı yüzde 70 topa sahip olma oranıyla oynadık. İkinci yarı çok fazla gol pozisyonuna girdik sadece gol atamadık. Genel olarak oyundan memnunum."

"BİZİM İÇİN ÜZÜCÜ OLAN"

"İlk yarı 2-3 net fırsatımız vardı. Son paslarda sıkıntı çektik. Oyuncuları tebrik etmek gerekiyor. Plana sadık kalarak net bir mesaj verdiler. Bizim için üzücü olan sonucun bu şekilde olmasıydı. Maçın hakkı bu değildi."