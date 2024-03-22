Türkiye U21 - Gürcistan U21 maçı CANLI ŞİFRESİZ İZLE | Ümit Milli Takım maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?

Ümit Milli Futbol Takımı'mız, Gürcistan ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. 2025 UEFA Avrupa U21 Şampiyonası öncesinde oynanacak hazırlık maçı futbolseverler tarafından araştırılıyor. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Ümit Milli Takım maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Türkiye U21 - Gürcistan U21 maçını canlı takip etmek için tıklayın...

2025 UEFA Avrupa U21 Şampiyonası öncesinde Ümit Milli Futbol Takımı'mız, Gürcistan ile hazırlık maçına çıkacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Ümit Milli Takım maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TÜRKİYE U21 - GÜRCİSTAN U21 MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Türkiye U21 - Gürcistan U21 maçı 22 Mart Cuma günü saat 20:30'da A Spor'da canlı ve şifresiz yayınlanacak.

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Kaleciler: Doğan Alemdar (ES Troyes AC), Emre Bilgin (Vavacars Fatih Karagümrük), Deniz Dilmen (RAMS Başakşehir FK)

Defans: Ahmetcan Kaplan (AFC Ajax), Emin Bayram (KVC Westerlo), Taha Altıkardeş (Göztepe A.Ş.), Emir Ortakaya (Kocaelispor), Yasin Özcan (Kasımpaşa A.Ş.), Kazımcan Karataş (MKE Ankaragücü), Ravil Tagir (KVC Westerlo), Metehan Baltacı (Eyüpspor), Uğur Kaan Yıldız (Ümraniyespor)

Orta Saha: Bartuğ Elmaz (EMS Yapı Sivasspor), Cihan Çanak (Standard Liege), Emirhan İlkhan (RAMS Başakşehir FK), Ömer Faruk Beyaz (Atakaş Hatayspor), Livan Burcu (SV Sandhausen), Vefa Temel (İstanbulspor A.Ş.), Şahin Dik (Bitexen Giresunspor)

Forvet: Semih Kılıçsoy (Beşiktaş A.Ş.),Emircan Gürlük (FC Orenburg), Erencan Yardımcı (Siltaş Yapı Pendikspor Futbol A.Ş.), Enis Destan (Trabzonspor A.Ş.), Bertuğ Yıldırım (Stade Rennais FC)

Teknik Direktör: Levent Sürme