Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamaya göre; Ay-yıldızlılar, 9 Nisan Salı günü Macaristan'ı Pendik Stadı'nda ağırlayacak. Milli takımın, 31 Mayıs Cuma günü Azerbaycan ile oynayacağı maça Erzincan 13 Şubat Şehir Stadı ev sahipliği yapacak.
Türkiye-İsviçre müsabakası ise 12 Temmuz Cuma günü oynanacak. Karşılaşmanın yapılacağı stat daha sonra açıklanacak.
A Milli Kadın Futbol Takımı'nın yer aldığı grubun maç programı şöyle:
5 NİSAN CUMA
İsviçre - Türkiye
Macaristan - Azerbaycan
9 NİSAN SALI
Türkiye- Macaristan (Pendik Stadyumu)
Azerbaycan - İsviçre
31 MAYIS CUMA
Türkiye - Azerbaycan (Erzincan 13 Şubat Şehir Stadı)
İsviçre - Macaristan
4 HAZİRAN SALI
Azerbaycan - Türkiye
Macaristan - İsviçre
12 TEMMUZ CUMA
Türkiye - İsviçre (Stadyum daha sonra açıklanacak)
Azerbaycan - Macaristan
16 TEMMUZ SALI
Macaristan - Türkiye
İsviçre - Azerbaycan