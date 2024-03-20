Türkiye A Milli Kadın Futbol Takımı'nın maç takvimi belli oldu!

Son dakika spor haberi: Türkiye A Milli Kadın Futbol Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Ligi 1. Grup'ta İsviçre, Macaristan ve Azerbaycan ile karşılaşacak. Millilerin maç programı ise belli oldu. İşte detaylar...

Milli Takım Haberleri Yayın Tarihi: 20.03.2024- 11:38