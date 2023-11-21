A Milli Takım'da Samet Akaydin, Galler maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

Samet, "Çok mutluyuz. Tarihimizde ilk defa lider olarak gidiyoruz. Almanya gibi bir maçtan buraya gelmek zorlu oldu. İyi bir karakter koyduk. Çok istedik lider gitmeyi. İnşallah Avrupa Şampiyonası'nda daha iyisini yapacağız" dedi.

Samet Akaydin ayrıca "Ben Fenerbahçe'de de en iyi şekilde bunların üstesinden gelebileceğimi düşünüyorum. Bazen böyle şeyler olabiliyor, kötü günümde olabiliyorum. Bana biraz sabrederlerse Fenerbahçe'de de çok güzel şeyler başaracağıma inanıyorum" ifadelerini kullandı.