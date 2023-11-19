A Milli Takımı'nın yıldız futbolcusu Emre Akbaba, Almanya ile oynanan hazırlık maçında sakatlığı nedeniyle oyundan çıkmıştı.
Akbaba, diz sakatlığı sonrasında aday kadrodan da çıkarıldı.
İŞTE TFF'NİN AÇIKLAMASI:
2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu'nda Galler ile deplasmanda oynayacağı karşılaşma için bugün Berlin'den Cardiff'e seyahat edecek A Millî Takımımızın aday kadrosunda değişiklik yapıldı.
Millî futbolcumuz Emre Akbaba, dün akşam Almanya ile oynanan özel maçta geçirdiği diz sakatlığı sebebiyle aday kadrodan çıkarıldı.