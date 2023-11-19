Konuk ekip Türkiye, Euro 2024'e ev sahipliği yapacak olan Almanya'yı hazırlık maçında 3-2'lik skorla mağlup etti ve Eylül ayında takımın başına geçen Nagelsmann'ı kendi taraftarı önündeki ilk maçında üzdü. (ESPN)
Türkiye Almanya'yı devirdi! 'Bizim Çocuklar' Almanya'da manşetlerde
A Milli Futbol Takımımız, hazırlık maçında Almanya'yı deplasmanda 3-2 ile geçti. Millilerimizin bu zaferi Alman basınında geniş yer buldu. İşte Türkiye'nin Almanya'yı 3-2 yendiği hazırlık maçı sonrası yabancı basında atılan manşetler...
Dev destekle ateşlenen Türkiye, Almanya'yı Berlin'de 3-2 malup etti. (Washington Post)
Evinde ilk kez Almanya başında maça çıkan Julian Nagelsman'a hazırlık maçında Türkler, 70.000 taraftar önünde hayal kırıklığı yaşattı. (BBC)