2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu son maçında A Milli Futbol Takımımız, deplasmanda Galler ile karşı karşıya geldi. Mücadeleden 1-1 beraberlikle ayrılan ay-yıldızlılarda teknik direktör Vincenzo Montella açıklamalarda bulundu. İtalyan teknik adam, "Beni ilk gün çağırdıkları andan itibaren çok gururlandım. Burada olmak gurur meselesi. Bu bayrak için elimden geleni yapacağım." dedi.

2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu son maçında Galler ile deplasmanda 1-1 berabere kalan A Milli Futbol Takımımız'da teknik direktör Vincenzo Montella, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler:

Çok zorlu bir maç geçti. Beklentimizin dışında bir şey geçmedi. Galler, burada zorlu bir rakip olduğunu gösterdi bir kez daha. Kesinlikle ilk yarıda daha fazlasını yapabilirdik ama mutluluk verici tarafı şu, ikinci yarıda reaksiyon gösterdik. Bu konuda, reaksiyon gösterdiğimiz için mutluyum. Özellikle etrafımızdaki bütün çalışanlar, bizi destekleyenler ve futbolcular için çok mutluyum ve gururluyum çünkü lider olarak tamamladık grubu.

Beni ilk gün çağırdıkları andan itibaren çok gururlandım. Bu bayrak için elimden geleni yapacağım. Bu ülke için ne gerekiyorsa yapmaya hazırız. Burada olmak gurur meselesi.

Çok büyük bir zevkle takip edeceğiz. 3. torbadaki takımlar da fena değil. Kim çıkarsa çıksın, büyük bir zevkle takip edeceğiz. Bu akşam yaptığımız gibi ülkemizin ruhuyla sahada olacağız her seferinde.