2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu son maçında Galler ile deplasmanda 1-1 berabere kalan A Milli Futbol Takımımız'da İsmail Yüksek, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler:

Çok mutluyuz. Tarihimizde ilk defa lider çıktık. Takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum. 3 gün önce Almanya gibi bir takımı yendik. 3 gün sonra buraya gelmek çok zordu bizim için. Gruptan lider çıktığımız için daha da mutluyuz. Jenerasyon olarak çok genciz ama gelişimi seven bir takımız. Tek hedefimiz Almanya'da iyi işler yapmak. Umarım ülkemizi daha da gururlandırırız.