EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri D Grubu son maçında A Milli Futbol Takımı'mız deplasmanda Galler ile 1-1 berabere kaldı ve Almanya'da oynanacak olan şampiyona öncesi eleme gruplarını lider tamamladı. TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi mücadeleden sonra açıklamalarda bulundu.

İşte Büyükekşi'nin sözleri:

Grup lideri olarak bitiriyoruz. Bizim için çok önemli. Önemli olan Almanya'da başarılı olmak diyoruz. Takım olarak buna inandık. Hayalimizi gerçekleştirdik. Bütün teknik ekibe, futbolculara çok teşekkür ediyorum. Almanya'daki zaferden sonra da bu da bizim için çok önemli. Önemli olan bundan sonra daha büyük başarılara koşabilmek. İnşallah haziran ayında tüm milletimizi orada sevindirmek istiyoruz. Bizi destekleyen tüm milletimize çok teşekkür ediyoruz. Bu grup birinciliğini milletimize armağan ediyoruz. En büyük Türkiye diyorum.