TURGAY DEMİR - HANS'A 2. DERS!

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın, tüm mazlumların sesi olarak, Şansölye Scholtz'u, vicdani ve insani anlamda yerin dibine soktuğu toplantının ardından sahada ve tribünde üstün olmak kendini beğenmiş Almanlar'a iyi bir ders olacaktı. Öyle de oldu çok şükür.