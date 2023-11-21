Liderlik için son bir dans! İşte Vincenzo Montella'nın Galler maçı muhtemel 11'i

A Milli Futbol Takımı'mız, EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri D Grubu son maçında Galler ile deplasmanda kozlarını paylaşacak. Millilerimiz zorlu mücadeleden puan çıkardığı takdirde grubu lider tamamlayacak ve şampiyonaya ikinci torbadan katılacak. İşte Vincenzo Montella'nın Galler maçı muhtemel 11'i...

Son olarak hazırlık maçında Almanya karşısında Berlin'de 3-2'lik zaferle destan yazan A Milli Futbol Takımı, bu kez Avrupa Şampiyonası Elemeleri grup maçında Galler'le karşılaşacak. Cardiff City Stadı'nda oynanacak maç 22.45'te başlayacak. Müsabaka TRT 1'den naklen ekranlara gelecek. Karşılaşmayı Slovenya Futbol Federasyonundan hakem Matej Jug yönetecek. Mücadelenin yardımcı hakemliklerini ise Matej Zunic ve Manuel Vidali üstlenecek.

GALLER - TÜRKİYE MAÇINDA İLK 11'LER

Galler: Ward, Lockyer, Rodon, Davies, Williams, Ampadu, J. James, Roberts, D. James, Johnson, Moore

Türkiye: Uğurcan, Zeki, Ozan, Abdülkerim, Ferdi, İsmail, Kaan, Abdülkadir, İrfan Can, Kenan, Yusuf (Barış)

AVERAJA KALABİLİR

Fotomaç'ın derlediği haberde Almanya'da düzenlenecek 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılmayı garantileyen milliler, Galler karşısına liderlik için çıkacak. 16 puanla zirvede yer alan ay-yıldızlılar, rakibine kaybetmemesi halinde dev organizasyona grup 1.'si olarak katılacak. Milliler, kaybetmesi halinde ise Hırvatistan-Ermenistan maçının sonucunu bekleyecek. Hırvatlar'ın kendi evinde galibiyet alması halinde ikili averajda geride olan ay-yıldızlılar, grubu ikinci sırada tamamlayacak.

GALLER'LE 9. RANDEVU

A Milli Futbol Takımı, deplasmanda karşılaşacağı Galler'e 9. kez rakip olacak. Milliler, tamamı resmi olan bu maçlarda 3 galibiyet, 4 yenilgi ve 1 beraberlik yaşadı. 9 gol atan ay-yıldızlı ekip, kalesinde ise 12 gol gördü.

SON MAÇI KAZANDIK

A Milli Futbol Takımı, Galler'le son olarak 19 Haziran 2023'te EURO 2024 elemeleri 4. maçında Samsun'da karşı karşıya geldi. Ay-yıldızlı ekip mücadeleyi Umut Nayir ve Arda Güler'in golleriyle 2-0 kazanmayı başardı.

TEK EKSİKLE ÇIKACAĞIZ

Ay-yıldızlılar, 3-2 kazandığı Almanya maçının kadrosundan tek eksikle Galler karşısına çıkacak. O mücadelede geçirdiği diz sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkartılan Emre Akbaba, Galler karşılaşmasının kafilesinde yer almadı.

AKBABA YERİNE ÖMÜR

Almanya maçında sakatlanan Emre Akbaba'nın yerine oyuna Abdülkadir Ömür girmişti. Trabzonspor'un başarılı oyuncusu, performansıyla geçer not aldı. Teknik direktör Montella'nın Abdülkadir'i yine orta alanda görevlendirmesi bekleniyor. İtalyan çalıştırıcı, İsmail Yüksek ve Kaan Ayhan ikilisini ise bozmayacak.

243. ZAFERİ ARIYOR

Türkiye, 100 yıllık tarihinde 340'ı resmi, 281'i özel toplam 621 maç oynayıp, biri hükmen olmak üzere 242 galibiyet, 146 beraberlik ve 233 yenilgi yaşadı. Ay-yıldızlılar, rakip filelere 850 gol yolladı, kalesinde 887 gol gördü.

ELDİVEN UĞURCAN'IN

Teknik Direktör Montella, Almanya karşısında kalede Altay Bayındır'ı oynatmıştı. Performansından memnun olsa da Hırvatistan ve Letonya maçlarında kaleyi koruyan Uğurcan Çakır formayı geri alacak. Trabzonspor'un başarılı eldiveni, milli takımdaki son iki maçında da kalesini gole kapatmayı başarmıştı.