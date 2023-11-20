A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella ve futbolculardan Cenk Özkacar, Galler maçı öncesi basın toplantısı düzenledi.

İşte Montella'nın sözleri:

"Buraya en iyi şekilde hazırlanarak geldik. Lider geldik, lider olarak dönmek istiyoruz. Rakibimiz evinde iyi oynayan bir takım. Her şeye hazırlıklı geldik. Tarihimizde henüz başaramadık lider çıkmayı. İlk defa gruptan lider çıkmak istiyoruz."

"Futbolda hiçbir şey kesin değildir. Hırvatistan belki berabere kalır Ermenistan ile ama biz kendi maçımıza odaklandık. Buraya kazanmaya geldik."

"Kadroya 29 futbolcu çağırdık. Bazı sakatlıklar oldu ama buraya gelen her futbolcu 11'de oynayabilecek durumda. Maçtan maça kadro değişebilir. Rakibin özelliklerine göre bir 11 çıkarabiliriz."

"İki sene burada çalışma fırsatım oldu. Bu futbolcuları tanımaya başladım. Performanslarını değerlendirme fırsatım oldu. Bu futbolculara inandığım için milli takımın hocası olmak istedim."

"Kenan Yıldız büyük bir potansiyele sahip. Şu andan itibaren farklı bir kariyere alışması gerekiyor ve o başarıyı yönetmesi gerekiyor. Herkesin beklentisi de farklı olacak. Beni performansıyla mutlu eden bir futbolcu."

"Kenan Yıldız çok zeki bir çocuk ve zeki olduğu için de uzun vadede iyi futbolcu olma ihtimali çok yüksek."

"Kadro seçimi yapacağım zaman hem şimdiyi hem de geleceğe bakıyorum. Altay ve Rıdvan şu anda takımlarında süre almıyorlar ama eminim zamanla süre alacaklardır. Yaş ortalaması olarak çok genç bir takım olabiliriz. Doğru bir karışımla daha iyi olabilirsiniz. Genele baktığınızda kazanan ve başarı yakalayan takımlar 24, 25, 26 yaş ortalamasında oluyor."

"Maçların süresi artık 100 dakika. Hırvatistan maçını da seyrettim. Biraz çekingen bir oyunları vardı. Hesabı ancak son 5 dakikada yapabilirsiniz. Her planı uygulayacağız. Galler maçında tek planımız kazanmak."

"Sacha için spekülasyonları duymuştum. Gedson'u ilk kez duyuyorum. Bir futbolcunun Türk olması için 5 sene oynaması gerekiyor. Aslında bunun cevabı ortada. Kalbi Türkiye ile atan her futbolcuyu kucaklayacağız. Ben de yabancıyım ama kalbim Türkiye ile atıyor."

İşte Cenk Özkacar'ın sözleri:

"Sol bek uzak olduğum bir pozisyon değil. Bana hangi bölgede görev verilirse elimden gelenin en iyisini yapıyorum. Yerimi bu konuda yadırgamıyorum. Takımımda da bu bölgede oynamışlığım var. Milli takım için elimden geleni yapıyorum."

"Bizim için çok önemli bir maç. Lider geldik ve buradan lider ayrılmak istiyoruz. Buraya 1 puan için gelmedik. Kazanacağız ve buradan lider ayrılacağız."