EURO 2024 Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. Türkiye, Galler ile kozlarını paylaşacak. Cardiff Stadyumu'nda oynanacak mücadele öncesinde heyecan dorukta. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Peki, Galler - Türkiye maçı ne zaman? Galler Türkiye milli maç hangi kanalda? Saat kaçta?

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EURO 2024 Elemeleri'nde muhteşem bir performans gösteren ve turnuvaya katılmaya hak kazanan A Milli Futbol Takımı'mız, grubun bir sonraki maçında Galler ile karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Galler - Türkiye maçı ne zaman? Galler Türkiye milli maç hangi kanalda? Saat kaçta?

GALLER - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN? GALLER TÜRKİYE MİLLİ MAÇ HANGİ KANALDA? SAAT KAÇTA?

Galler - Türkiye maçı 21 Kasım Salı günü 22.45'te başlayacak. Mücadele TRT 1'den canlı yayınlanacak.