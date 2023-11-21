EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri D Grubu son maçında A Milli Futbol Takımı'mız deplasmanda Galler'in konuğu oluyor. Galler - Türkiye mücadelesini haberimizden takip edebilirsiniz...
GALLER - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?
Galler - Türkiye maçı 21 Kasım Salı günü saat 22:45'te TRT 1'de canlı yayınlanıyor.
İŞTE MAÇIN 11'LERİ:
Galler: Ward, Roberts, Rodon, Lockyer, Davies, Williams, Ampadu, James, Wilson, Broadhead, Johnson.
Türkiye: Uğurcan, Ferdi, Samet, Abdülkerim, Cenk Özkacar, Salih Özcan, İsmail Yüksek, Abdülkadir, Yusuf Sarı, Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz.
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