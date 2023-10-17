Vincenzo Montella'dan maç sonrası prim yanıtı! İşte TFF ile o görüşme

Vincenzo Montella'dan maç sonrası prim yanıtı! İşte TFF ile o görüşme

A Milli Takımı'mız, 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri'nde Letonya'yı mağlup ederek Almanya biletini aldı. Ay-yıldızlılar da bu başarının aslan payı Teknik Direktör Vincenzo Montella'ya ait. Tecrübeli çalıştırıcı takımın başına geçtiği andan itibaren farkını gösterdi. Montella son olarak yaptığı hareketle taraftarların gönlünde taht kurdu. İşte detaylar...

Milli Takım Haberleri Yayın Tarihi: 17.10.2023- 06:40