EURO 2024 Elemeleri D Grubu karşılaşmasında A Millilerimiz, Letonya'yı 4-0'la geçip puanını 16'ya yükselterek liderliğini sürdürmüştü.
A Milli Takım hangi torbada yer alacak? Türkiye 1. torbada nasıl yer alır? İşte o ihtimaller...
A Milli Futbol Takımımız, EURO 2024 Elemeleri 7. karşılaşmasında Letonya'yı 4-0 devirerek Almanya biletini garantilemişti. Millilerin bu sonucun ardından hangi Avrupa Şampiyonası'nda hangi torbada yer alacağı ise merak konusu olmaya başladı. İşte tüm ihtimaller...
Ve Milliler, bu farklı sonuçla da gruptan çıkmayı garanti altına almıştı.
Almanya'da düzenlenecek olan EURO 2024'e tarihinde 6. kez katılacak olan A Milli Futbol Takımı'mız daha önce 1996, 2000, 2008, 2016 ve 2020 yıllarındaki organizasyonlara katılmıştı.