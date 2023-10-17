Letonya U21 2-1 Türkiye U21 | MAÇ SONUCU - ÖZET (Ümit Milliler deplasmanda kaybetti)
Avrupa U21 Şampiyonası grup maçında Ümit Milli Takımımız, deplasmanda Letonya'ya 2-1 mağlup oldu. Millilerin tek golünü Erencan Yardımcı kaydetti.
Milli Takım Haberleri
Yayın Tarihi: 17.10.2023- 17:04 Güncelleme Tarihi: 17.10.2023- 17:06
Genç Milliler rakibine 2-1 kaybetti.
Ev sahibi ekibin galibiyet gollerini 26. dakikada Vapne, 80. dakikada Melnis kaydetti. Milli takımın golü ise 15. dakikada Erencan Yardımcı'dan geldi.
Ümit Milli Takım bu sonuçla grupta 3 puanla 5. sırada yer aldı. Letonya, 7 puanla 2. srıaya yerleşti.