EURO 2024 Elemeleri D Grubu'nda mücadele eden Türkiye, gruptaki 7. maçında Letonya'yı ağırladı.
EURO 2024'te şampiyonluk oranları belli oldu! Türkiye'nin kazanma şansı...
2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu'nda yer alan A Milli Futbol Takımımız, Letonya engelini de geçerek bitime 1 maç kala turnuvaya katılmayı garantiledi. Almanya'da düzenlenecek dev organizasyonda şampiyonluk oranları da açıklandı. İşte Türkiye'nin EURO 2024'ü kazanma şansı...
Millilerimiz, rakibini 4-0 mağlup ederek gruptaki son maç öncesi Almanya'da düzenlenecek olan 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılmayı garantiledi.
Ay-yıldızlılara galibiyeti getiren golleri Cenk Tosun (2), Yunus Akgün ve Kerem Aktürkoğlu kaydetti.