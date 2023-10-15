2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu 7. maçında A Milli Futbol Takımımız, sahasında Letonya ile karşı karşıya geldi ve maçı 4-0 kazandı. Maçın ardından ay-yıldızlılarda Yunus Akgün açıklamalarda bulundu ve "Sezon başından beri atıyorum faul oluyor, ofsayt oluyor. İkinci yarı hissettim." dedi.

2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu'nda Letonya'yı sahasında 4-0 mağlup eden A Milli Futbol Takımı'nda Yunus Akgün, galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler:

Herkesin ayağına sağlık. Konya halkına teşekkürler. Sezon başından beri atıyorum faul oluyor, ofsayt oluyor. İkinci yarı hissettim. Kerem Aktürkoğlu ile hayalini kuruyorduk, inşallah orada da kendimizi gösteririz.

Vincenzo Montella, müthiş bir öz güven aşıladı. Gördüğünüz gibi sahaya yansıyor. İnşallah daha da güzel işler yapacağız.