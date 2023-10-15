2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu 7. maçında A Milli Futbol Takımımız, sahasında Letonya ile karşı karşıya geldi ve maçı 4-0 kazandı. Maçın ardından ay-yıldızlılarda Kerem Aktürkoğlu açıklamalarda bulundu ve "Vincenzo Montella, bize öz güven aşıladı. Bizlerin iyi futbolcu olduğunu hatırlattı. Biz kendimize inanıyorduk ama sahada öz güveni kaybettik. Bence bundan sonra her şey çok daha güzel olacak." dedi.

2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu'nda Letonya'yı sahasında 4-0 mağlup eden A Milli Futbol Takımı'nda Kerem Aktürkoğlu, galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler:

Almanya'da güzel işler yapmak istiyoruz. Çok iyi bir jenerasyon var. Çok iyi arkadaşlık var. Çok güzel şeyleri hak ediyoruz. Vincenzo Montella ile güzel bir hava var. Ülkemiz sabretsin. Her şey çok güzel olacak. Bu milli takım grubu çok güzel başarılar yakalayacak.

Vincenzo Montella, bize öz güven aşıladı. Bizlerin iyi futbolcu olduğunu hatırlattı. Biz kendimize inanıyorduk ama sahada öz güveni kaybettik. Bence bundan sonra her şey çok daha güzel olacak.