2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu 7. maçında A Milli Futbol Takımımız, sahasında Letonya ile karşı karşıya geldi ve maçı 4-0 kazandı. Maçın ardından ay-yıldızlılarda Uğurcan Çakır açıklamalarda bulundu ve "Vincenzo Montella istediklerini kısa sürede bize aktardı. Video analiz yaptık ve biraz da sahada çalıştık. Hocanın gelişi havayı yukarı çekti. Ülkemize ve milletimize armağan olsun." ifadelerini kullandı.

2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu'nda Letonya'yı sahasında 4-0 mağlup eden A Milli Futbol Takımı'nda Uğurcan Çakır, galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler:

İçeride horon var, her şey var. Hırvatistan maçı bize çok büyük özgüven sağladı. Hocanın dediklerini uygulamaya çalıştık ve kazandık. Herkese çok teşekkür ederim. Ülkemize ve milletimize armağan olsun.

Sezona istediğim gibi başlayamadım ama ekstra çalışmalarla toparladım. Burası çok onurlu bir yer. Oynamak veya oynamamak önemli değil. Oynayan zaten ülkesine yardım etmek istiyor. Takımıma yardım ettiysem ne mutlu. Ülkemize armağan olsun.

Vincenzo Montella istediklerini kısa sürede bize aktardı. Video analiz yaptık ve biraz da sahada çalıştık. Hocanın gelişi havayı yukarı çekti. Arkadaşlarım da dediklerini iyi şekilde uyguladı.