A Milli Futbol Takımı'mız, 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri'nde Letonya'yı 4-0 mağlup etti ve turnuvaya katılım hakkı kazandı. Mücadele sonunda ay-yıldızlıların Teknik Direktörü Vincenzo Montella açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

A Milli Futbol Takımı'mız, 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri'nde Letonya'yı 4-0 mağlup etti ve turnuvaya katılım hakkı kazandı.

Mücadele sonunda ay-yıldızlıların Teknik Direktörü Vincenzo Montella açıklamalarda bulundu.

İŞTE MONTELLA'NIN SÖZLER:

Türkiye'nin hocası olmaktan gurur duyuyorum. Futbolcularımız bu hafta her şeyini bana teslim etti,. Onların hocası olmaktan gururluyum. Bu galibiyetten mutluyum. Almanya'ya gitmek de beni aşırı gururlandırıyor. Şimdi birincilik için mücadelemizi verebiliriz.

"EN MUTLU HOCA OLABİLİRİM"

Hoca olarak iletişim konusunda geliştiğimi hissediyorum. Daha iyi bir noktaya geldim. Bir birliktelik yakaladık ve sonucu futbolcular aldı. Şu an dünyanın en mutlu hocası olabilirim.

"EURO 2024'TE EN İYİSİNİ YAPACAĞIZ"

En iyi şekilde hazırlanacağız. EURO 2024'te en iyisini yapmak istiyoruz. Coşkulu, mutlu olacağız. Hepimiz hak ettik. Önümüzdeki günlerde Avrupa Şampiyonası'na hazırlanacağız.