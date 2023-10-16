A Milli Futbol Takımı, 27 Eylül'de göreve getirilen İtalyan teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde 18 günde çıktığı 2 maçı da kazanarak 2024 Avrupa Şampiyonası'na (EURO 2024) katılma hakkını elde etti.

Alman teknik adam Stefan Kuntz'un ardından A Milli Takım'da göreve getirilen Vincenzo Montella, Hırvatistan ve Letonya maçlarında ay-yıldızlı ekibi galibiyete taşıdı.

Montella göreve geldiğinde 10 puanlı Hırvatistan'ın ardından grupta averajla ikinci sırada yer alan Türkiye, Hırvatistan ve Letonya maçlarını kazanarak 2'de 2 yaptı ve topladığı 6 puanla grup liderliğine yükseldi.

Ay-yıldızlı ekip, 16 puanla, grupta son oynayacağı Galler karşılaşması öncesinde adını EURO 2024'e yazdırmayı garantiledi.

MONTELLA YÖNETİMİNDE KALE GOLE KAPALI

A Milli Futbol Takımı, İtalyan teknik adam Montella yönetiminde çıktığı Hırvatistan ve Letonya maçlarında kalesini gole kapattı.

Bu iki maçta 5 gol atan Türkiye, kalesinde gole izin vermedi.

Milli takım, Montella'nın ilk maçı olan Hırvatistan karşılaşmasını deplasmanda Barış Alper Yılmaz'ın tek golüyle kazandı. Türkiye, 2018 Dünya Kupası'nın finalisti, 2022 Dünya Kupası'nın yarı finalisti ve FIFA sıralamasında 6. sırada bulunan Hırvatistan'a çok net bir fırsat vermeden karşılaşmayı galip tamamladı.

Türkiye, daha önceki maçlarında zorlandığı rakiplerinden Letonya'yı da Konya'daki maçta 4-0 mağlup etti.

MONTELLA İLE YAŞANAN İLKLER

Türkiye, İtalyan teknik adam yönetiminde iki maçta birçok ilki de yaşadı.

Deplasmanda Hırvatistan'ı mağlup eden ay-yıldızlı ekip, rakibine Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde tarihindeki ilk iç saha yenilgisini tattırdı.

Daha önce Hırvatistan ile deplasmanda oynadığı 3 maçtan da beraberlikle ayrılan ay-yıldızlı ekip, güçlü rakibini deplasmanda ilk kez mağlup etmeyi de başardı.

A Milli Takım, Letonya'yı da Türkiye'de ilk kez mağlup etmeyi Montella döneminde başardı. Daha önce Türkiye'de Letonya ile 3 kez karşılaşan ay-yıldızlı ekip, bu maçlardan beraberlikle ayrılmıştı.

Samet Akaydın ve Yusuf Sarı ilk kez resmi bir maçta, Kenan Yıldız da ilk kez A Milli Takım formasını Vincenzo Montella yönetiminde giydi. Samet iki maçta da 90 dakika sahada kalırken, Kenan, Hırvatistan, Yusuf da Letonya maçının ikinci yarısında forma şansı buldu.

TÜRKİYE, AVRUPA ŞAMPİYONASI'NA İLK KEZ BİR İTALYAN TEKNİK DİREKTÖRLE KATILIYOR

Vincenzo Montella, A Milli Futbol Takımı'nı Avrupa Şampiyonası'na götüren ilk yabancı teknik direktör oldu.

Milliler, EURO 1996, 2008 ve 2016'da Fatih Terim, EURO 2000'de Mustafa Denizli ve EURO 2020'de ise Şenol Güneş yönetiminde turnuvaya katılma hakkı elde etmişti.