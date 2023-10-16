EURO 2024 biletleri satışa çıktı mı? EURO 2024 bilet fiyatları ne kadar?

A Milli Futbol Takımımız, 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri'nde Letonya'yı mağlup ederek grupların bitmesine 1 hafta kala turnuvaya katılmayı garantiledi. Bu gelişmenin ardından Almanya'da düzenlenecek turnuvanın biletlerinin ne zaman satışa çıkacağı merak edilmeye başlandı. Peki; EURO 2024 bilet satışı başladı mı? EURO 2024 bilet fiyatları ne kadar? İşte tüm bilinmesi gerekenler...

2024 Avrupa Şampiyonası'nda (EURO 2024) yoluna doludizgin devam eden A Milli Futbol Takımımız, son olarak Letonya'yı Konya'da 4-0'lık skorla mağlup etti.

Bu sonucun ardından Ay-yıldızlılar, turnuvaya katılmaya hak kazandı. Son maçı Galler deplasmanında oynayacak A Milli Takım, beraberlik bile alsa grup lideri olarak turnuvaya katılacak.

Turnuvaya katılmaya hak kazanmamızın ardından futbolseverler, EURO 2024 biletlerinin satışa çıkış tarihini de merak etmeye başladı. Peki, EURO 2024 biletleri satışa çıktı mı? Bilet fiyatları ne kadar? İşte tüm detaylar...

BİLETLER 3 EKİM'DE SATIŞA SUNULDU

EURO 2024 için bilet satışları resmi olarak 3 Ekim 2023'de başladı. Bu, sipariş döneminin başı... Daha sonra başvurular arasından kimin hangi biletleri alacağını belirlemek için kura çekilecek.

EURO 2024 BİLET FİYATLARI NE KADAR?

Satışa sunulan ve grup aşamasındaki maçlar için 30 Euro'dan başlayan fiyatlar final karşılaşması için 1000 euro'ya kadar çıkıyor.