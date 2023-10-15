2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu 7. maçında A Milli Futbol Takımımız, sahasında Letonya ile karşı karşıya geldi ve maçı 4-0 kazandı. Maçın ardından ay-yıldızlılarda Zeki Çelik açıklamalarda bulundu ve "Vincenzo Montella'nın katkısı çok oldu. Takıma enerji getirdi. Zaten kaliteli bir takımız. Sonucu da aldık." ifadelerini kullandı.

2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu'nda Letonya'yı sahasında 4-0 mağlup eden A Milli Futbol Takımı'nda Zeki Çelik, galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler:

İçeride eğleniyoruz. Tekrar Avrupa Şampiyonası'na gidiyoruz. Bu iki maçı kazanmak için her şeyi yaptık. Kazandık ve mutluyuz. Vincenzo Montella'nın katkısı çok oldu. Takıma enerji getirdi. Zaten kaliteli bir takımız. Sonucu da aldık.

Almanya'da halkımızın karşısında maçlara çıkacağız. Onlar güzel maçlar ve güzel sonuçlar izlettirmek istiyoruz.