A Milli Takım'da Letonya mesaisi!

2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu 7. maçında A Milli Takım, sahasında Letonya ile karşı karşıya gelecek. Ay-yıldızlılar bu maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

A Milli Futbol Takımı, EURO 2024 Elemeleri D Grubu 6. maçında deplasmanda Hırvatistan'ı 1-0 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından özel uçakla gece geç saatlere Konya'ya gelerek kampa girdi. Grubundaki 7. maçında Pazar günü Letonya ile Konya Büyükşehir Stadı'nda karşılaşacağı maçın hazırlıklarına Teknik Direktör Vincenzo Montella yönetiminde başladı. Konyaspor Kayacık Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda Yusuf Sarı sakatlığı nedeniyle yer almadı. Hırvatistan maçında ilk 11'de forma giyen oyuncular ise salonda yenileme çalışması yaptı.

Milliler, yarın yapacağı antrenman ile Letonya maçı hazırlıklarını tamamlayacak.