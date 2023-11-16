A Milli Futbol Takımı Almanya'ya gitmek üzere yola çıktı

Son dakika spor haberleri... Almanya ile özel maç yapacak olan A Milli Futbol Takımı'mız, Almanya'ya gitmek üzere yola çıktı. İşte detaylar...

Milli Takım Haberleri Yayın Tarihi: 16.11.2023- 17:07