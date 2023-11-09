"İlk önce çalışacağız sonrasında bunu sahada göstereceğiz. Ve bizim uygun olacağımız seviyeyi sahadaki oyunumuz gösterecek. O yüzden herhangi bir limit koymak gerekmiyor. Hayallere ulaşmak için hayaliniz olması gerek. Yani hayaliniz yoksa ulaşacağınız bir şey de olmaz. Ne kadar büyük hayal kurarsak o kadar çok fazla çalışmak gerekir. Ben büyük hayaller kurmaya, çok fazla çalışmaya ve sonrasında (her şeyimi veremedim) düşüncesiyle pişmanlık duymamaya alışık biriyim."