A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) üst yerlere ulaşma hayali kurmak için anahtarın "çok çalışmak ve inanmak" olduğunu söyledi.
A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'ya EURO 2024 favorilerini açıkladı!
A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella önemli açıklamalarda bulundu. İspanya'da Arda Güler, Çağlar Söyüncü ve Enes Ünal ile görüşen İtalyan çalıştırıcı, milli takım ve EURO 2024 hakkında konuştu. İşte Montella'nın sözleri...
İspanya'da forma giyen milli futbolcular Arda Güler (Real Madrid), Çağlar Söyüncü (Atletico Madrid) ve Enes Ünal (Getafe) ile görüşmek için Madrid'de temaslarda bulunan Montella dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Arda, Çağlar ve Enes'in milli takım için değerli futbolcular olduğunu ancak sakatlık sorunlarından dolayı kolay bir dönemden geçmediklerini ifade eden Montella, "Bazıları (Enes Ünal ve Arda Güler) oldukça uzun süreli sakatlıklar yaşadı. Benim amacım, futbolcu olarak önceden tanıdığım bu oyuncularımızı daha yakından tanımaktı. Oldukça olumlu izlenimler aldım. Şimdi gelecek kamplarımız için onları kadroya çağırıp çağırmayacağımı değerlendireceğim." dedi.