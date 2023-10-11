A Milli Takım Hırvatistan'a gitti!
Milliler son çalışmasını yaptı!
İstanbul’da baraj doluluk oranı ne kadar?
KREM KARAMEL TATLISI TARİFİ
1
Aspor Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'ye kötü haber! Milli takımda sakatlandı F.Bahçe'ye kötü haber! Milli takımda sakatlandı 15:29
3 büyükler o yıldız için birbirine girdi! 3 büyükler o yıldız için birbirine girdi! 14:41
Beşiktaş'tan seçim açıklaması! Beşiktaş'tan seçim açıklaması! 14:04
Nelsson sözleşmeyi reddetti! Nelsson sözleşmeyi reddetti! 13:59
F.Bahçe bayrakları köprülerde! F.Bahçe bayrakları köprülerde! 13:06
F.Bahçe'de şok ayrılık! Menajeri İstanbul'a çağrıldı F.Bahçe'de şok ayrılık! Menajeri İstanbul'a çağrıldı 11:33
Daha Eski
Özbek'ten sert sözler! "Asla affetmem" Özbek'ten sert sözler! "Asla affetmem" 11:25
Tadic ve Dzeko’yu zorlu maçlar bekliyor! Tadic ve Dzeko’yu zorlu maçlar bekliyor! 11:08
G.Saray'da devir teslim töreni! Muslera'nın yerine... G.Saray'da devir teslim töreni! Muslera'nın yerine... 11:05
G.Saray'ın rakibinde sakatlık şoku! G.Saray'ın rakibinde sakatlık şoku! 10:38
G.Saray'da büyük telaş! Okan Buruk çıkmaza girdi G.Saray'da büyük telaş! Okan Buruk çıkmaza girdi 10:25
Burak Yılmaz Cimbom'u çözdü! Burak Yılmaz Cimbom'u çözdü! 10:15
SON DAKİKA