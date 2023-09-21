Stefan Kuntz ile yolların ayrılmasından sonra A Milli Futbol Takımı'nın yeni teknik belli oldu. Milli takımın başına Vincenzo Montella getirildi.

A Milli Futbol Takımı'nın yeni teknik direktörü Vincenzo Montella ile 3 yıllığına anlaşmaya varıldığı açıklandı.



Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, "A Milli Futbol Takımımızın Teknik Direktörlüğü görevi için Sayın Vincenzo Montella ile 3 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Sayın Vincenzo Montella'nın imza töreni 27 Eylül 2023 Çarşamba günü saat 14.00'te TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlenecektir. A Milli Takımımızın yeni Teknik Direktörü Sayın Vincenzo Montella'ya görevinde başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

FENERBAHÇE - NORDSJAELLAND MAÇINI TRİBÜNDEN TAKİP EDECEK



A Milli Futbol Takımı'nın başına getirilen İtalyan teknik adam, Fenerbahçe'nin bu akşam Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda Danimarka ekibi Nordsjaelland'ı konuk edeceği UEFA Avrupa Konferans Ligi karşılaşmasını da tribünden takip edecek.

Hoş geldin Vincenzo Montella! pic.twitter.com/JE45fLODiE