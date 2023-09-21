A Milli Takım'da Stefan Kuntz dönemi resmen sonra erdi.
Hakan Çalhanoğlu'ndan Stefan Kuntz açıklaması! "Bir sistemimiz olması lazım"
Son dakika spor haberi: A Milli Takım'da Stefan Kuntz dönemi sona erdi. Alman çalıştırıcının ayrılığı sonrasında kaptan Hakan Çalhanoğlu çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...
Alman teknik direktörün, görevinin sona ermesinde son damla Japonya maçı oldu.
Ermenistan gibi güçsüz bir takım karşısında evinde 1-1 berabere kalan Türkiye, Japonya karşısında ise 4-2 yenildi.