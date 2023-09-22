Brezilya 0-3 Türkiye (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Filenin Sultanları 5'te 5 yaptı!

Brezilya 0-3 Türkiye (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Filenin Sultanları 5'te 5 yaptı!

2024 Paris Olimpiyat Elemeleri B Grubu 5. maçında A Milli Kadın Voleybol Takımı'mız, Brezilya ile karşı karşıya geldi. Müsabayı Filenin Sultanları set vermeden 3-0 kazandı ve 5'te 5 yaptı!

Diğer Sporlar Haberleri Yayın Tarihi: 22.09.2023- 12:20 Güncelleme Tarihi: 22.09.2023- 12:20