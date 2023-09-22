2024 Paris Olimpiyat Elemeleri B Grubu ilk maçında A Milli Kadın Voleybol Takımı'mız, Brezilya ile kozlarını paylaştı. Mücadele Filenin Sultanları'nın 3-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.
Milli takımın olimpiyat elemelerindeki maç programı şu şekilde:
23 Eylül Cumartesi: 13.30 Türkiye - Japonya
24 Eylül Pazar: 10.00 Türkiye - Belçika
"İLK 2" OLİMPİYAT KOTASI ALACAK
Olimpiyat Oyunları Elemeleri sonucunda gruplarında ilk 2 sırada yer alan takımlar, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na kota kazanacak.
Elemelerde gruplarında ilk 2'ye giremeyen ekiplerin "olimpiyat umutları" 2024 Milletler Ligi mücadelesinde devam edecek.
Filenin Sultanları'nın şampiyon tamamlayarak dünya "1" numarası unvanını kazandığı Milletler Ligi sonucunda oluşacak 2024 yılı sıralamasında "ilk 5"e giren ülkeler de 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na katılacak 12 ülkenin arasında yer alacak.
Fransa, ev sahibi kontenjanından olimpiyat oyunlarına direkt katılacak.
GRUPLAR
Olimpiyat elemeleri, 3 grupta, 3 ayrı ülkede oynanıyor. Elemelerde 24 takım, Çin, Japonya ve Polonya'da olimpiyat vizesi için karşılaşacak.
Gruplar şu şekilde:
A Grubu (Çin): Çin, Kanada, Çekya, Dominik Cumhuriyeti, Meksika, Hollanda, Sırbistan, Ukrayna
B Grubu (Japonya): Japonya, Türkiye, Brezilya, Belçika, Bulgaristan, Porto Riko, Arjantin, Peru
C Grubu (Polonya): Polonya, Kolombiya, Almanya, İtalya, Güney Kore, Slovenya, Tayland, ABD.