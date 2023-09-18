TFF'den Stefan Kuntz açıklaması yapıldı. Yapılan açıklamada, "Başkan Mehmet Büyükekşi, Stefan Kuntz'u toplantı yapmak için çarşamba günü Riva'ya davet etti." ifadesi kullanıldı.

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz'un geleceği belirsizliğini koruyor.

Alman teknik adamla ilgili sıcak bir gelişme yaşandı.

İŞTE TFF'DEN YAPILAN AÇIKLAMA:

Bir süredir yazılı, görsel ve dijital medyada yer alan A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz ile ilgili haberler ve iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Türkiye Futbol Federasyonu sözleşmesi devam eden A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz'u 20 Eylül Çarşamba günü TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ile toplantı yapmak üzere Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ne resmi olarak davet etmiştir. Kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla duyurulur.