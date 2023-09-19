A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör arayışları sürüyor. Stefan Kuntz ile yolların ayrılması beklenirken, yerine gelecek isim netleşmeye başladı. Alman Teknik Direktör Joachim Löw'ün takımın başına geçmesi bekleniyor.
A Milli Futbol Takımı'nda rota Joachim Löw'e çevrildi!
A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör arayışları sürüyor. Stefan Kuntz ile yolların ayrılması beklenirken, yerine gelecek isim netleşmeye başladı. Alman Teknik Direktör Joachim Löw'ün takımın başına geçmesi bekleniyor.
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Yayın Tarihi: 19.09.2023- 21:04 Güncelleme Tarihi: 19.09.2023- 21:13