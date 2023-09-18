A Milli Futbol Takım'da Mesut Özil sürprizi!

A Milli Futbol Takım'nda teknik direktör Stefan Kuntz ile yollar ayrıldı. Alman çalışıtırıcının ardından teknik direktör arayışlarına başlandı. Ancak Alman basını flaş bir iddia ortaya attı. İddialara göre Mesut Özil'in adı milli takımda üst bir pozisyonda geçiyor. İşte haberin detayları... | (aspor.com.tr - Dış Haberler / ALİ GENÇ)