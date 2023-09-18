A Milli Takım, EURO 2024 Elemeleri D Grubu 5. maçında Eskişehir'de Ermenistan ile karşı karşıya geldi.
Stefan Kuntz'un tazminatı belli oldu! Servet ödenecek
Son dakika spor haberi: Türkiye A Milli Takımı'nın teknik direktörlük görevini yerine getiren Stefan Kuntz'un, aldığı başarısız sonuçlar nedeniyle görevine son verilmişti. Tecrübeli teknik adama ödenecek tazminat bedeli belli oldu. İşte detaylar...
Milli Takım'ın bu mücadeleden sahadan mutlak galibiyetle ayrılması bekleniyordu.
Ay-yıldızlılar bu karşılaşmada 1-0 geriye düşerken maçın 88. dakikasında Bertuğ Özgür Yıldırım'ın kaydettiği gol ile sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.