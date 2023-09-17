2024 Avrupa Şampiyonası elemelerinde mücadele veren A Milli Futbol Takımı'nda flaş bir ayrılık gerçekleşti.
Stefan Kuntz'un ardından A Milli Futbol Takımı'na kim gelecek? İşte teknik direktör adayları
A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Stefan Kuntz ile yollar ayrıldı. Alman çalıştırıcının ardından takımın başına kimin geleceği merak konusu. İşte Stefan Kuntz sonrası A Milli Futbol Takımı'na gelecek teknik direktör adayları...
Milli Takım Haberleri
Yayın Tarihi: 17.09.2023- 16:02
Son olarak Ermenistan ile 1-1 berabera kalan ay-yıldızlılar, topladığı 10 puanla ikinci sırada yer alıyor.
İlk 2'ye girip turnuvaya vize almak isteyen A Milli Takım'da teknik direktör Stefan Kuntz'a veda edildi.