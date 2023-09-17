A Milli Takım, Euro 2024 Elemeleri A Grubu 5. maçında Ermenistan ile karşılaştı.
A Milli Takım'da Stefan Kuntz dönemi sona erdi! Yeni hoca için sürpriz iddia
2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu'nda Ermenistan'la berabere kalan ve hazırlık maçında Japonya'ya mağlup olan A Milli Futbol Takımı'mızda, teknik direktör Stefan Kuntz'la yollar ayrıldı. Alman çalıştırıcının yerine gelecek yeni hoca için sürpriz bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar...
Maç 1-1'lik skorla ile sona erdi. Türkiye'nin golünü 88. dakikada Bertuğ Yıldırım kaydetti. Ermenistan'ın golünü 49. dakikada Bichakhchyan attı.
JAPONYA KARŞISINDA TATSIZ PROVA
A Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında Japonya ile kozlarını paylaştı. Japonya ile 21 yıl sonra yeniden rakip olan Ay-Yıldızlılar sahadan 4-2 mağlup ayrıldı.