ATEŞ PÜSKÜRDÜ

Çoğunluk, Alman hocanın sadece basın önünde futbolcularına bu tarz bir çıkışta bulunduğunu düşünmüştü. Ancak tecrübeli çalıştırıcı, ilk yarı sonunda 3-1 yenik girdiğimiz Japonya karşılaşmasının devre arasında eleştirel bir motivasyon konuşması yaptığı ortaya çıktı.