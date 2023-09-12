A Milli Futbol Takımı'mız hazırlık maçında Japonya ile kozlarını paylaştı. Mücadeleyi 4-2 Japonya kazandı. Karşılaşmadan sonra teknik direktör Stefan Kuntz önemli açıklamalarda bulundu.

İŞTE KUNTZ'UN SÖZLERİ:

İlk yarı çok kötüydük. Rakibe sırtı dönük dikkat etmemizi ve geçiş oyununda çok şiddetli olduklarını söyledik. 3 golü de böyle yedik. Bireysel hatalar da vardı. Fizik yönünden Japonya ile mücadele edemedik. Ama maç sonunda istediğim duruma geldim. Maçta bazı bulguları, oyuncuları görmek istiyordum. Onlarla ilgili ve oyunumuzla ilgili fikir edindik. Ders çıkaracağız. Pozitif bir şeyle bitirelim, Bertuğ Yıldırım kesinlikle bu maçların galip oyuncusu oldu.

Her mağlubiyet insanı üzer. Hem rakibi, hem de saha denediklerimizi dikkate aldığımızda, bu mağlubiyet bizi çok ileri götürecek.

Kulakları tıkmaktansa, gözleri açmak çok daha önemli. Hırvatistan maçına çok daha iyi, çok daha hazır çıkacağımızı düşünüyorum. Bu maçın önemi tam olarak bu.

"CEVAP SAHADA VERİLİR!"

Oyuncular A Milli Takım için %100'ünü verecek seviyeye gelmeli. Bizim tek hedefimiz Milli Takım'ı geliştirmek. Oyuncularım %100'ünü vermiyorsa, bu canımı acıtır. Bazı oyuncuların sahada koşmadığını gördük. Sahanın ortasında cevap verilir, röportajlarda değil.