TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, A Milli Futbol Takımı'nın Ermenistan ve Japonya maçlarından sonra Stefan Kuntz hakkındaki yoğun eleştiriler ve teknik direktör-futbolcu ilişkilerindeki kopukluk iddiaları üzerine Milliyet'e konuştu.
TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'den flaş Stefan Kuntz sözleri! "Kendi bacağına sıktı"
A Milli Futbol Takımı'mızın Ermenistan ile berabere kalması sonucu teknik direktör Stefan Kuntz eleştirilere maruz kalırken, Alman çalıştırıcı Japonya maçı sonrası çarpıcı açıklamalarda bulunmuştu. TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, konuyla ilgili flaş bir yorum yaptı. İşte detaylar...
Büyükekşi, "Herkese ılım, sabır ve sükunet tavsiye ediyorum. Hocamız maçtan sonraki açıklamalarıyla maalesef kendi bacağına ateş etti. Çok üzücü bir durum" dedi.
TFF Başkanı, hemen her milli maçtan sonra teknik direktörün geleceğiyle ilgili sorularla karşılaştığını, bunlara her defasında "İstikrara önem veriyoruz. Milli Takım'ın ve hocasının durumunu dikkatle değerlendireceğiz. Şu anda kaybettiğimiz bir şey yok" anlamında yanıtlar verdiğini söyledi ve şöyle devam etti: