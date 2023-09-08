2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu 5. maçında A Milli Futbol Takımı'mız sahasında Ermenistan ile karşı karşıya geliyor. Ay-yıldızlılar bu maçı kazanırsa gruptan çıkma yolunda büyük bir adım atmış olacak. Türkiye-Ermenistan maçını haberimizden CANLI izleyebilirsiniz...

A Milli Futbol Takımı'mız, 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu'nda Eskişehir'de Ermenistan'ı ağırlıyor. Mücadelenin tüm detayları haberimizde...

TÜRKİYE - ERMENİSTAN İLK 11'LER

Türkiye: Mert, Zeki, Merih, Çağlar, Cenk, İsmail, Hakan, Orkun, Cengiz, Kerem, Barış.

Ermenistan: Chanharevich, Haroyan, Mkrtchyan, Iwu, Spertsyan, Zelarayan, Ranos, Arutiunian, Dashyan, Tiknizyan, Bichakhciyan.

TÜRKİYE - ERMENİSTAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Türkiye-Ermenistan maçı, 8 Eylül Cuma günü 21.45'te başladı. Karşılaşma TRT1 ekranlarından canlı yayınlanıyor.

İTALYAN HAKEM YÖNETİYOR

A Milli Futbol Takımı'nın 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri'nde Ermenistan ile oynayacağı maçta İtalya Futbol Federasyonundan hakem Daniele Orsato yönetiyor. Mücadelenin yardımcı hakemliklerini Ciro Carbone ve Alessandro Giallatini, dördüncü hakemliğini ise Antonio Rapuano üstleniyor.

KUNTZ'LA 12 ZAFER

Türkiye, 100 yıllık tarihinde 337'si resmi, 279'u özel 616 maç oynayıp, biri hükmen olmak üzere 239 galibiyet, 145 beraberlik ve 232 yenilgi yaşadı. Kuntz yönetiminde 19. maçına çıkan milliler, 18 maçın 12'sini kazandı, 4 yenilgi aldı.

ESKİŞEHİR KAPALI GİŞE

A Milli Futbol Takımı'nın EURO 2024 Elemeleri D Grubu'nda Eskişehir'de oynadığı tarihi maça büyük bir ilgi var. Tüm biletlerin satıldığı Eskişehir'de milli karnaval yaşanıyor.