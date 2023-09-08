Türkiye Ermenistan maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu 5. maçında A Milli Futbol Takımı'mız sahasında Ermenistan ile karşı karşıya gelecek. Ay-yıldızlılar bu maçı kazanırsa gruptan çıkma yolunda büyük bir adım atmış olacak. Mücadele öncesi iki takımın da ilk 11'leri belli oldu.

A Milli Futbol Takımı'mız, 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu'nda Eskişehir'de Ermenistan'ı ağırlayacak. Mücadele öncesi ilk 11'ler belli oldu.

TÜRKİYE - ERMENİSTAN İLK 11'LER

Türkiye: Mert, Zeki, Merih, Çağlar, Cenk, İsmail, Hakan, Orkun, Cengiz, Kerem, Barış.

Ermenistan: Chanharevich, Haroyan, Mkrtchyan, Iwu, Spertsyan, Zelarayan, Ranos, Arutiunian, Dashyan, Tiknizyan, Bichakhciyan.

TÜRKİYE - ERMENİSTAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Türkiye-Ermenistan maçı, 8 Eylül Cuma günü 21.45'te oynanacak. Karşılaşma TRT1 ekranlarından naklen canlı yayınlanacak.

İTALYAN HAKEM YÖNETECEK

A Milli Futbol Takımı'nın 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri'nde Ermenistan ile oynayacağı maçta İtalya Futbol Federasyonundan hakem Daniele Orsato yönetecek. Mücadelenin yardımcı hakemliklerini Ciro Carbone ve Alessandro Giallatini, dördüncü hakemliğini ise Antonio Rapuano üstlenecek.

KUNTZ'LA 12 ZAFER

Türkiye, 100 yıllık tarihinde 337'si resmi, 279'u özel 616 maç oynayıp, biri hükmen olmak üzere 239 galibiyet, 145 beraberlik ve 232 yenilgi yaşadı. Kuntz yönetiminde 19. maçına çıkacak milliler, 18 maçın 12'sini kazandı, 4 yenilgi aldı.

ESKİŞEHİR KAPALI GİŞE

A Milli Futbol Takımı'nın EURO 2024 Elemeleri D Grubu'nda Eskişehir'de bugün oynayacağı tarihi maça büyük bir ilgi var. Tüm biletlerin satıldığı Eskişehir'de bugün milli karnaval yaşanacak.