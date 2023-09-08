A Milli Takım, UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu'nda Ermenistan'ı konuk etti.
Türkiye Ermenistan maçı öncesi Eskişehir'de muhteşem koreografi!
Türkiye A Milli Takımı'mız 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Ermenistan ile karşı karşıya geldi. Maç öncesinde Eskişehir'de bulunan taraftarlarımızdan Cumhuriyet'in 100. yılına özel koreografi yapıldı. İşte o koreografi...
Milli Takım Haberleri
Yayın Tarihi: 08.09.2023- 22:02 Güncelleme Tarihi: 08.09.2023- 22:03
Eskişehir Yeni Stadyumu'nda saat 21.45'te başlayan maçta ellerinde 32 bin Türk bayrağı ile tribünleri dolduran taraftarlar, 'Bizim Çocuklara' yine destek verdi.
İşte o koreografi...