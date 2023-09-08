Türkiye 1-1 Ermenistan (MAÇ SONUCU-ÖZET) | A Milli Takım'dan beklenmedik kayıp!

2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu 5. maçında A Milli Futbol Takımı'mız sahasında Ermenistan ile karşı karşıya geldi. Eskişehir'de oynanan mücadele, iki takımın da karşılıklı golleriyle 1-1 eşitlikle sonuçlandı.

Milli Takım Haberleri Yayın Tarihi: 09.09.2023- 01:00