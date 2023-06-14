UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu 3. maçında 16 Haziran Cuma günü deplasmanda Letonya'yla karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, karşılaşmanın oynanacağı Riga'ya gitti.

İstanbul Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne gelen ay-yıldızlılar, özel uçakla maçın oynanacağı şehre hareket etti.

Takım otobüsünden inen genç yıldız Arda Güler, havalimanındaki 2 taraftarın forma imzalatma ricasını kırmadı. Taraftarların formalarını imzalayan Arda, ardından fotoğraf çektirip terminale girdi.

16 Haziran Cuma günü saat 21.45'te Letonya ile Riga'da karşı karşıya gelecek A Milli Futbol Takımı, 17 Haziran Cumartesi günü saat 13.00'te Galler maçı için özel uçakla Samsun'a hareket edecek.