UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde heyecan son hızıyla devam ediyor. A Grubu'nda yer alam U21 Milli Takımı'mız İrlanda U21 Milli Takımı ile karşılaşıyor. Bu mücadeleyi haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz.
İRLANDA U21 - TÜRKİYE U21 İLK 11'LER
İrlanda U21: Keeley, Curtis, Grehan, MacNulty, Roughan, Healy, Lawal, Adeeko, Murphy, Kenny, Moran
Türkiye U21: Doğan, Yasin, Ravil, Serdar, Uğur Kaan, Cem, Kenan, Aksel Baran, Bartuğ, Enis, Erencan
İRLANDA - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri kapsamında yapılan İrlanda - Türkiye U21 maçı, 8 Eylül Cuma günü TSİ 21.30'da başladı. Karşılaşma A Spor'dan naklen yayınlanıyor.
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