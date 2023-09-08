Türkiye U21 Takımı, UEFA U21 Şampiyonası elemeleri'nde İrlanda U21 Takımı ile karşı karşıya geliyor. İrlanda U21-Türkiye U21 maçını CANLI olarak haberimizden izleyebilirsiniz...

UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde heyecan son hızıyla devam ediyor. A Grubu'nda yer alam U21 Milli Takımı'mız İrlanda U21 Milli Takımı ile karşılaşıyor. Bu mücadeleyi haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz.

İRLANDA U21 - TÜRKİYE U21 İLK 11'LER

İrlanda U21: Keeley, Curtis, Grehan, MacNulty, Roughan, Healy, Lawal, Adeeko, Murphy, Kenny, Moran

Türkiye U21: Doğan, Yasin, Ravil, Serdar, Uğur Kaan, Cem, Kenan, Aksel Baran, Bartuğ, Enis, Erencan

İRLANDA - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri kapsamında yapılan İrlanda - Türkiye U21 maçı, 8 Eylül Cuma günü TSİ 21.30'da başladı. Karşılaşma A Spor'dan naklen yayınlanıyor.

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