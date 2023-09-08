GOL | İrlanda U21 2-2 Türkiye U21
İrlanda U21, Zak Gilsenan'ın 88. dakikada penaltıdan attığı golle Umit Milli Futbol Takımı'na karşı skoru 2-2'ye getirdi.
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