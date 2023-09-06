2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu 5. maçında Ermenistan'ı konuk edecek A Milli Futbol Takımı'mız, maç için şehre gitti. Ay-yıldızlılar burada coşkulu bir şekilde karşılandı.

EURO 2024 Elemeleri D Grubu 5'inci maçında 8 Eylül Cuma günü Ermenistan'ı konuk edecek A Milli Futbol Takımı, Eskişehir'e geldi. İstanbul'da hazırlıklarını tamamlayan Milliler, İstanbul Havalimanı'ndan kalkan uçakla, Eskişehir Hasan Polatkan Havaalanı'na iniş yaptı. Federasyon yetkilileri tarafından karşılanan Milliler, daha sonra otobüsle konaklayacakları otele geçti. Otel girişinde Eskişehirspor'un efsane tribün müzik grubu Bando Es-Es marşlarıyla karşılanan oyunculardan Kerem Aktürkoğlu, Çağlar Söyüncü, Merih Demiral, Hakan Çalhanoğlu ve Salih Uçan, bando takımı yanına giderek karşılama için teşekkür ettikten sonra bando takımıyla hatıra fotoğraf çekildi. Oyuncular, kendileriyle fotoğraf çektirmek isteyenleri de kırmazken, daha sonra konaklayacaklarını otele geçti.

ESKİŞEHİR, UĞURLU GELİYOR

Eskişehir, A Milli Futbol Takımı'na uğurlu geliyor. Milliler daha önce 2017'de Hırvatistan'ı 1-0, 2019 yılında ise Eskişehir Yeni Atatürk Stadyumu'nda Moldova'yı 4-0'lık skorla mağlup etmeyi başarmıştı.